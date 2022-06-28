فيديو لشيماء جمال تتنبأ بطريقة مقتلها.. ولم تنفذ النصيحة

في مفاجأة جديدة، انتشر بين المصريين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، فيديو قديم للمذيعة المصرية، شيماء جمال، التي قضت نحبها رمياً بالرصاص على يد زوجها القاضي (أ ح)، تتحدث فيه عن تعرُّض الزوجات للعنف الأسري، مقدمة نصيحة لهن بالهروب سريعاً من منزل الزوجية؛ خشية تطور الصدام للقتل.

وظهرت المذيعة الراحلة في الفيديو لمناقشة قضية تعرُّض الزوجات للعنف البدني على يد الأزواج، قائلة: "لحد امتى حتفضلي مستحملة، حتقعدي لغاية ما تتقتلي، اهربي بسرعة وسيبي الجمل بما حمل، فكري في نفسك بس، لأنك كدة كدة حتموتي".

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"اهربي.. ما تنتظريش الموت"

كما أكدت أن نصيحتها الدائمة لأي زوجة تتعرض للضرب أن تهرب بدل أن تنتظر الموت. وقالت " ليه نوصل إننا نمسك سكينة ونقعد نذبح في بعض، لو استحالت العشرة مع الزوج اهربي ومتسمعيش كلام حد ولا أهلك".

لكن الغريب أن الضحية لم تنفذ النصيحة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثتها مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن اختفائها منذ ثلاثة أسابيع.

اختفاء قبل العثور على الجثة

فيما كشفت التحريات الأولية أن جمال اختفت بعد ذهابها إلى مصفف للشعر بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

ليتبين لاحقاً أن زوجها قتلها وأخفى جثتها بحسب ما كشف أحد المشاركين في جريمة القتل.

إذ أكد خلال شهادته أمام النيابة أن القاتل هو زوج شيماء، مضيفاً أنه أطلق الرصاص عليها ثم شوه ملامح وجهها بمادة كاوية.

كما عمد لاحقاً إلى دفنها داخل المزرعة، وبعدها تقدم ببلاغ رسمي للشرطة المصرية عن اختفائها.