هكذا قتلت شيماء جمال.. تفاصيل جديدة يرويها محامي الشاهد

كشف محامي الشاهد الأول في قضية المذيعة المصرية، شيماء جمال، معلومات وتفاصيل جديدة عن لحظة وقوع الجريمة وأسبابها.

فقد أوضح المحامي إبراهيم طنطاوي لـ"العربية.نت" أن النائب العام أمر بتكليف 5 مستشارين للتحقيق في الواقعة، حيث استمعوا وعلى مدار 20 ساعة لأقوال شاهد الإثبات الأول، الذي كشف كافة ما جرى لحظة وقوع الجريمة.

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وأضاف أن الشاهد أكد لجهات التحقيق أن الزوج القاضي استدرج زوجته المذيعة لمناقشتها في بعض الخلافات بينهما في وجود الشاهد الذي كان يجري بعض أعمال التشطيبات في الفيلا.

مشادة كلامية

إلى ذلك، قال إن الأمر تطور لمشادة كلامية بينهما، تضمنت تبادل السباب والضرب والألفاظ الخادشة للحياء، وبعدها أمسك القاضي بسلاح ناري وانهال ضرباً بمؤخرته على رأسها، ثم قام بخنقها حتى فقدت الوعي ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وتابع أن الشاهد حاول الهروب بعدما شاهد الجريمة، ولكنه تعرض لتهديد بالقتل من جانب القاضي، وقام الأخير باحتجازه في غرفة خاصة منعا لهروبه وإبلاغه بالواقعة.

كما أضاف أن القاضي أخرجه بعد أيام من ارتكاب الجريمة، وفوجئ بعدها بسيارة القاضي مازالت موجودة، ولم تخرج من الفيلا والمزرعة، مشيراً إلى أنه استنتج أن الجثة مازالت بالمزرعة ولم يقم القاضي بإخراجها.

جثة في المنزل

وكشف المحامي أن الشاهد استنتج أيضاً بعدما شاهد سيارة القاضي وعدم سماعه صوت تشغيلها خلال فترة احتجازه، أن الجثة مدفونة داخل المزرعة وهو ما أكده لجهات التحقيق التي عاينت كافة الأماكن بحضور الطبيب الشرعي وتمكنت من العثور عليها.

فيما قال إن القاضي وبعدما أطلق سراح الشاهد برر له سبب ارتكاب الجريمة، وأخبره أن زوجته المذيعة كانت تبتزه وطلبت منه 5 ملايين جنيه مقابل عدم إفشاء سر زواجهما لزوجته الأولى وتهديد مستقبله الوظيفي.

كما هددت بكشف بعض الأمور الخاصة بينهما والتي لا يجوز نشرها أو الإفصاح عنها.

وكانت السلطات الأمنية المصرية أعلنت قبل ساعات العثور على جثة شيماء، التي اختفت منذ 20 يوماً، بعد ذهابها إلى مصفف للشعر بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، مدفونة في مزرعة بالمنصورية جنوب القاهرة.

ليتبين لاحقاً من التحقيقات وشهادة أحد المقربين من زوجها القاضي (أ.ح) الذي كان يشغل منصباً قانونياً رفيعاً، أنه قتلها بعد نشوب خلافات بينهما، إثر تهديدها بإبلاغ زوجته الأولى بأنه متزوج منها منذ 8 سنوات.