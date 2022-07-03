سجدت بالشورت.. بطلة مصرية تثير جدلاً!

رغم حصولها على الميدالية الذهبية لمنافسات 100 متر عدوا للسيدات في ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط، أثارت المصرية بسنت حميدة جدلاً بين المصريين، لسجودها وهي ترتدي الشورت لحظه تحقيقها هذا الانتصار.

فبعد أن قطعت مسافة 100 متر بزمن قدره 11.10 ثانية، لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية ذهبية، خاصة في هذا السباق على صعيد ألعاب القوى عبر التاريخ، ركعت شاكرة الله على هذا الانجاز!

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ما دفع البعض إلى إطلاق حملة تنمر ضدها بسبب سجودها الذي وصفوه بغير اللائق!

إلا أن ملايين المصريين دافعوا عنها، وعن موقفها وردة فعلها العفوية هذه لحظة الفوز، ودعموها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المغردين: "لعيبة منتخب مصر بيسجدوا وهم لابسين شورت فوق الركبة، طيب أيه الفرق مش فاهم؟

نوبة بكاء وصراخ

وكانت بسنت دخلت لحظة فوزها في نوبة من البكاء والصراخ. وسجدت على الأرض شاكرة، فتحولت تلك اللقطة من لحظة نصر وإنجاز إلى حملة انتقادات باعتبار أن الشورت ليس زياً للصلاة.

فيما انتشر في المقابل فيديو يظهر البطلة المصرية فور فوزها وهي تطلب علم مصر لرفعه اعتزازا ببلادها وكلفتة حب وتكريم لها.