.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سجدت بالشورت.. بطلة مصرية تثير جدلاً!

  • الخط
Gold
البطلة المصرية بسنت حميدة

سجدت بالشورت.. بطلة مصرية تثير جدلاً!

حصلت على الميدالية الذهبية لمنافسات 100 متر عدوا للسيدات بدورة ألعاب البحر المتوسط

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رغم حصولها على الميدالية الذهبية لمنافسات 100 متر عدوا للسيدات في ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط، أثارت المصرية بسنت حميدة جدلاً بين المصريين، لسجودها وهي ترتدي الشورت لحظه تحقيقها هذا الانتصار.

فبعد أن قطعت مسافة 100 متر بزمن قدره 11.10 ثانية، لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية ذهبية، خاصة في هذا السباق على صعيد ألعاب القوى عبر التاريخ، ركعت شاكرة الله على هذا الانجاز!

"ضحية مش مجرم".. وسم عن قاتل نيرة أشرف يغضب المصريين مصر "ضحية مش مجرم".. وسم عن قاتل نيرة أشرف يغضب المصريين

ما دفع البعض إلى إطلاق حملة تنمر ضدها بسبب سجودها الذي وصفوه بغير اللائق!

إلا أن ملايين المصريين دافعوا عنها، وعن موقفها وردة فعلها العفوية هذه لحظة الفوز، ودعموها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المغردين: "لعيبة منتخب مصر بيسجدوا وهم لابسين شورت فوق الركبة، طيب أيه الفرق مش فاهم؟

Passant
Passant

نوبة بكاء وصراخ

وكانت بسنت دخلت لحظة فوزها في نوبة من البكاء والصراخ. وسجدت على الأرض شاكرة، فتحولت تلك اللقطة من لحظة نصر وإنجاز إلى حملة انتقادات باعتبار أن الشورت ليس زياً للصلاة.

فيما انتشر في المقابل فيديو يظهر البطلة المصرية فور فوزها وهي تطلب علم مصر لرفعه اعتزازا ببلادها وكلفتة حب وتكريم لها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبان تحظر المعاملات التجارية بالنقد الأجنبي.. لماذا؟ طالبان تحظر المعاملات التجارية بالنقد الأجنبي.. لماذا؟
اكتشف المزيد