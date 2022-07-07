رقم سري وصور للضحية.. رسالة من ذابح نيرة أشرف لأهله

بعدما أيدت محكمة الجنايات المصرية أمس، الحكم بالإعدام على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، كشف محامي الدفاع أن موكله طلب منها إيصال رسالة لأهله، بالإضافة إلى طلب آخر في مسعى لتخفيف الحكم عليه.

وفي المستجدات، كشف محامي المتهم، أحمد حمد، أن القاتل محمد عادل أعطاه الرقم السري الخاص ببريده الإلكتروني للحصول على صور جمعته بالضحية وتقديمها كأدلة.

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رسالة لوالدته

كما أوضح أن المتهم وجه رسالة إلى والدته يطمئنها على حاله، ويطلب منها العفو عما بدر منه، مؤكداً أنه "كان يمر بوضع نفسي صعب أجبره على الإقدام على ما فعله".

يذكر أن محكمة الجنايات المصرية بالمنصورة، أيدت خلال جلستها، أمس الأربعاء، الحكم بالإعدام على القاتل، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على حكم الإعدام.

ووفقا للنظام القضائي المصري، سيكون من حق المدان اللجوءُ لإجراءات تقاضٍ أخرى بعد التصديق على قرار الإعدام.

العفو عن القاتل

في حين فوجئت أسرة نيرة قبل أيام بمجهولين يرسلون رسائل على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل يعرضون فيها عليهم ملايين الجنيهات كدية مقابل العفو عن القاتل.

فيما أعلنت الأسرة رفضها لتلك العروض، مؤكدة أن ملايين الجنيهات لا تساوي ثمن قطرة دم واحدة من دم ابنتهم.

وقد شكلت الجريمة التي وقعت قبل أيام في المنصورة، صدمة في الشارع المصري لفظاعتها، بعد أن طعن الشاب زميلته أمام الجامعة وعلى الملأ، ثم ذبحها.