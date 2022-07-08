والدة قاتل نيرة أشرف: "ابني مش مجرم.. وشخص متدين"

بعد الحكم بإعدام قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، علقت والدة محمد عادل على قرار إعدام نجلها شنقا، حيث قالت: "ابني مش مجرم.. وأنا قعدت 3 أيام بترحم على نيرة، ربنا يرحم الضحية".

وأكدت أنها لا تبرر قتل نجلها للضحية، وإنما كان هو أيضا ضحية، فقد كان مضغوطا نفسيا، وهو يتيم الأب، فقد والده وهو في عمر الثمانية أعوام، وأنه طوال حياته كان متميزا، وذا أخلاق عالية وشخصا متدينا، وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".

مادة اعلانية

"لم أتوقع أن يصل إلى هذا"

كما أضافت أن نجلها لم يكن مخططا للوصول إلى هذه المرحلة وقتل المجني عليها، وإنما حدث ذلك نتيجة الضغوط النفسية التي كان يمر بها، مشيرة إلى أنه "إنسان طيب، ولم تتوقع أبدا أن يصل به الأمر إلى هذا الحد".

وأشارت إلى أنه لم تظهر على نجلها خلال الفترة الأخيرة أي علامات تشير إلى وصوله إلى هذه المرحلة أبدا، لكن كانت هناك علاقة بين المجني عليها والمتهم، وحدثت مشادات كلامية كثيرة بينهما، وأنه وصل الأمر بأسرتها إلى أن اصطحبوا محمد إلى منزلهم، وقاموا بإمضائه على إيصالات أمانة.

الحكم بالإعدام شنقاً

يأتي ذلك بعد قرار محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل، شنقا، تصديقا لقرار مفتي الديار المصرية بعد إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي.

يشار إلى أن تلك الجريمة المروعة التي وقعت الأسبوع الماضي في المنصورة، شكلت صدمة في الشارع المصري لفظاعتها، بعد أن طعن الشاب زميلته عدة طعنات أمام الجامعة وعلى الملأ، ثم ذبحها من الوريد إلى الوريد!.