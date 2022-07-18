محامي حسني مبارك يبدأ إجراءات الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة

لا تزال تداعيات قضية قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها أمام أبواب الجامعة تشغل الرأي العام المصري رغم الحكم على الجاني بالإعدام شنقاً، حيث استقبل المحامي المصري المخضرم فريد الديب (محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك) مساء أمس الأحد، أفراد أسرة محمد عادل والمعروف إعلاميا بـ"قاتل نيرة"، لوضع اللمسات النهائية لإجراءات الطعن على حكم إعدام المتهم الصادر من جهة هيئة محكمة جنايات المنصورة.

واستكمالا لإجراءات الطعن حصل الديب من أسرة الطالب المتهم على نسخة رسمية كاملة من تفاصيل حكم الإعدام عليه وطباعة صور لبطاقات وأوراق توثق شخصية المتهم كونه طالباً بكلية الآداب بجامعة المنصورة والابن العائل والأكبر لأفراد أسرته.

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كما حرص الديب خلال اللقاء على مناقشة أفراد أسرة الشاب المتهم حيال الدوافع الرئيسية والضغوطات النفسية والعصبية، التي أوقعته في معترك ارتكاب الجريمة انتقاماً من الفتاة الضحية ومراجعة حيثيات وأسباب تعرضه للضغوطات من جانب أسرة الفتاة الضحية.

مساعٍ لإبقاء المتهم على قيد الحياة

وفي سياق متصل كشف محمد عمارة خال المتهم أن الأسرة بدأت في إجراءات تفويض المستشار القانوني أحمد حمد محامي قاتل نيرة للتعاون مع المحامي المخضرم فريد الديب، للبدء في إعداد مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم بمحكمة النقض بالقاهرة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأفاد عمارة أن الظروف النفسية للأسرة وخاصة والدته وشقيقيه عصيبة موضحاً بقوله "نسعى لإبقائه على قيد الحياة بتخفيف العقوبة إلى السجن على الأكثر".

واختتم خال المتهم أن مكتب الديب يعد للاطلاع على صورة رسمية كاملة من ملف القضية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعم المتهم.

يذكر أن الجريمة التي وقعت قبل أكثر من شهر في المنصورة شكلت صدمة في الشارع المصري لفظاعتها، بعد أن طعن الشاب زميلته أمام الجامعة وعلى الملأ، ثم ذبحها.