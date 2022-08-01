بسبب شاكوش.. مطرب يفتح النار على نقابة الموسيقيين بمصر

يبدو أن جدل انضمام المطرب المصري حسن شاكوش إلى نقابة الموسيقيين لن يتوقف، تلك الأزمة التي تسببت في استقالة هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين وأصر على عدم العودة.

وهذه المرة جاء الهجوم على النقابة من المطرب المصري نادر أبو الليف، الذي خرج قبل أيام من المستشفى بعد أزمة صحية كبرى تعرض لها وعانى من مشكلات عدة.

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فقد شن أبو الليف هجوما كبيرا على النقابة في مداخلة هاتفية أجراها مع إحدى الفضائيات المصرية، وطالب خلالها بتدخل أجهزة الدولة الرقابية لمعرفة ما يجري داخل نقابة الموسقيين، حيث قال نصا "النقابة بتتنهب".

شاكوش دفع رشوة

وأشار إلى تلقيه معلومة أن حسن شاكوش كي يدخل إلى نقابة الموسيقيين ويحصل على تصريح بمزاولة المهنة قام بدفع رشوة، قائلا "سمعت إن حسن شاكوش دفع 500 لحد و 700 للأعضاء في المجلس عشان ياخد التصريح".

وواصل أبو الليف هجومه على مجلس النقابة على الرغم من ارتباطه بعلاقة صداقة معهم، مؤكدا على أنهم تخلوا عنه في أزمته الصحية، واضطر إلى تدبير مبلغ 88 ألف جنيه مصري كي يستطيع مغادرة المستشفى.

كما كشف أنه عانى من مشاكل بالرئتين وعضلة القلب، وكذلك جلطتين بالقدم اليمنى واليسرى، وفي النهاية لم يكن هناك أي اعتبار للصداقة من قبل زملائه في نقابة الموسيقيين.

فيما ردت نقابة الموسقيين على اتهامات أبو الليف لها بالتقصير، بأنهم تكفلوا بعلاجه منذ أن كان في الإسكندرية، وتحملوا مبالغ كبيرة ولم يكن هناك أي تقصير تجاهه، وهو الأمر الذي صرح به حمادة أبو اليزيد وكيل النقابة.