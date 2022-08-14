صراخ وهلع.. شاهد لحظة اشتعال النيران بكنيسة إمبابة في مصر

اندلع حريق بكنيسة أبوسيفين بحي إمبابة غرب العاصمة المصرية، صباح الأحد، أسفر عن عشرات الضحايا، بينهم 41 قتيلا على الأقل.

وأظهرت فيديوهات ألسنة اللهب وهي تشتعل في نوافذ الكنيسة، فيما يعلو صراخ الحاضرين في المكان وسط حالة من الهلع عمت أرجاء المنطقة.

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من جانبها كشفت وزارة الداخلية من خلال بيان صادر لها اليوم، تفاصيل الحادث.

وقالت إن فحص أجهزة الأدلة الجنائية كشف أن الحريق نشب نتيجة ماس بجهاز تكييف بالطابق الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدداً من قاعات الدروس، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات.

كما تابعت أنه يجري حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة.

من جانبها، ذكرت الكنيسة المصرية في بيان أن الحادث أسفر عن مصرع 41 شخصاً وإصابة 14 آخرين، مشيرة إلى أن البابا تواضروس يتابع مع المسؤولين مواجهة تداعيات الحادث.

وأضافت أن البابا تلقى اتصالًا هاتفيًّا، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم خلاله الرئيس التعزية في وفاة عدد من أبناء الكنيسة، كما أكد أنه يتابع بنفسه تطورات الحادث وحالة المصابين.

وأعلن المتحدث باسم الكنيسة، وفاة القس عبد المسيح نجيب، كاهن كنيسة أبو سيفين بإمبابة، متأثرا بإصابته جراء الحريق.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن الحريق اندلع نتيجة لخلل كهربائي.