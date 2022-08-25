تصرفه أسر القلوب.. ممرض مصري يروي قصة مريضة السرطان

روى الممرض المصري صاحب اللفتة الإنسانية المتمثلة في مساعدته لطفلة مصابة بالسرطان على النوم ووثقها مقطع فيديو سجله عاملون داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357 تفاصيل الفيديو والواقعة.

وقال الممرض عمر محمد لـ"العربية.نت" إن الطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وكانت متواجدة بغرفة الرعاية المركزة قبل تصوير الفيديو بأربعة أيام، حيث أصيبت بضيق تنفس شديد ولم تقو على تحمل الألم أو تستطع النوم

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كما أضاف الممرض أنه رافق الطفلة وحاول تهدئتها بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي، مع متابعة حالتها الصحية من قبل الطبيب المختص، مضيفا أنه ومع قرار الطبيب ببدء تقليل نسبة الأوكسجين حتى تعتمد الطفلة أكثر على نفسها في التنفس شعرت بالألم الشديد وانهارت قواها.

ع لسان دكتور ابراهيم عبدو



الزمان: الساعة ٢ فجرا

المكان:رعاية مستشفى 57357

كنت بمر فالمستشفى ولقيت "عمرمحمد" ممرض ف الرعاية قاعد جنب طفلة بيحاول ينيمها وبيطبط عليها عشان تنام اكتر من نص ساعة وانا بتفرج على المنظر ده وانا بره الاوضة وهو مش واخد باله اني شايفه ربنا يكرمك يا عمر ♥️ pic.twitter.com/zTHg8t0Wo1 — الكَفراوي (@omarmuhamed1) August 21, 2022

خوف وتوتر

وأوضح أنه فى تلك الأثناء كانت علامات الخوف والتوتر تظهر على الطفلة ولذلك سارع بالجلوس بجوارها على السرير واحتضانها حتى تتمكن من النوم.

وأكد عمر أنه فوجىء بالطبيب المناوب في قسم الرعاية يقوم بتصوير المشهد كما فوجىء بما أحدثه الفيديو من ضجة كبيرة بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هذا المشهد اعتاد عليه منذ عمله داخل المستشفى مؤكدا أنه ليس وحده من يفعل ذلك فهذا حال فريق التمريض داخل هذا الصرح الطبي الكبير.

وكان المقطع قد حصد آلاف المشاهدات على مواقع التواصل ولاقى اعجابا كبيرا من المغردين كما اثار تفاعلا واسعا.

يذكر أن مستشفى سرطان الأطفال 57357 يوفر لكل مريض، ممرضا أو ممرضة لرعايته والاهتمام به صحياً ومعنوياً أيضاً، كبديل لأمهاتهن بعد منع تواجدهن كمرافقات بالمستشفى، بهدف تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي منذ بداية جائحة كورونا.