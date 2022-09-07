طليقة الفيشاوي لداعية مصري شهير: "لو جبت سيرتي حفضحك"

منذ أيام تدور حرب تصريحات بين الداعية المصري مظهر شاهين وطليقة الممثل أحمد الفيشاوي ندى الكامل، بعد أن انتقد شاهين تصريحات الفنان محمد عطية بخصوص "المساكنة بين الرجال والنساء".

الحرب بين الداعية وسيدة الأعمال تفاقمت، بعد أن عاد شاهين للرد على تغريداتها ضده، لينفتح سيل من الاشتباكات بينهما عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

مادة اعلانية

تجدد الخلاف

فقد تجدد الخلاف بين شاهين والكامل بعد أن أعلن شاهين، الثلاثاء، عن أسباب تجعله لا يرد على طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

لكن تغريدات شاهين لم ترق للكامل التي شنت هجوماً قاسياً على الداعية، ونشرت عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام" قائلة: "وانت هتجود عليا بإيه؟ دانت فقير النفس والعلم والأخلاق، لا يا خويا جود على حد تاني شايفك أنت واللي زيك إنما أنا مبشوفكش أصلاً أنت واللي زيك".

وأضافت: "يا شوية نَور يا ضلاليين، قال جودنا قال بتفكرني كده بحته في أغنية بتقول تعال أدلعك".

"اقف قدامي راجل لراجل"

وتابعت: "اقلع جلبيتك وعمتك وتعال اقف قدامي كده راجل لراجل - ورد عليا رد الشرفاء انت عار على أي جهة ولو إني عارفة أنك مرفود أصلا ومتخلنيش أفضحك لأن أنا ولا هيهمني".

واختتمت تغريدتها قائلة: "لو جبت سيرتي تاني هفضحك وهخللي إللي ما يشتري مني يتفرج عليك ومش هتخلص مني، إنساني بقى ياخويا وروح شوفلك سبوبة غيري.. هداك الله يا شيخ".

تصريحات محمد عطية

يشار إلى أنه كان قد بدأ التراشق بين شاهين والكامل بسبب اختلاف وجهتي نظر الداعية وسيدة الأعمال حول تصريحات المطرب محمد عطية، التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر.

وقال الفنان محمد عطية في مقابلة تلفزيونية إن هناك 4200 ديانة على وجه الأرض، ما دفع مظهر شاهين للرد على عطية قائلاً: "الأرض ليس عليها سوى 3 رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم، إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا غباء".

"احترم ريحة الدم"

رد مظهر استفز طليقة الفنان أحمد الفيشاوي للإدلاء برأيها، فكتبت ندى الكامل، عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام": "الأرض عليها 8 مليار إنسان عايشين في فيضانات وجفاف وحرب".

ووجهت كلماتها إلى مظهر قاءلة: "اسكت والنبي عشان الأرض مش ناقصاك.. مارس إنسانيتك شوية واحترم ريحة الدم والحرب والخراب".

ليبدأ السجال المستعر بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.