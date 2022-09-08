لأول مرة بمصر.. فريق كرة قدم يتبع الكنيسة ويشارك بالدوري

أعلنت إحدى الكنائس، لأول مرة في مصر، عن تأسيس فريق لكرة القدم يتم اختيار لاعبيه عقب اختبارات كروية تمهيداً للمشاركة في المسابقات الكروية وعلى رأسها الدوري الممتاز.

وأعلنت الصفحة الخاصة لكنائس وسط القاهرة عبر الفيسبوك عن قيام نادي "عيون مصر" تحت التأسيس والتابع لها بفتح باب التقديم لكرة القدم، حيث كتبت تقول: "تحت رعاية وإشراف الحبر الجليل الأنبا رافائيل، يفتح النادي أبوابه للتقديم لكرة القدم وإجراء اختبارات القبول للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي سوف يخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة".

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وأعلن النادي فتح باب التقديم للناشئين من مواليد أعوام 2002، و2001، و2000وكذلك اللاعبين مواليد من أعوام 1998 وحتى عام 1990. وكشف أنه سيتم منح مزايا للمتقدمين الذين سيجري قبولهم مثل الرواتب الشهرية والمكافآت الكبيرة مع توفير فرص الاحتراف داخل وخارج مصر وتوفير أماكن إقامة للمغتربين.

يذكر أن الفريق وفي حالة نجاحه في التأهل للمسابقات الأعلى فقد يتوج بالمشاركة في الدوري الممتاز ويناطح الفرق الكبرى وربما يشارك في بطولة أفريقيا.

يشار إلى أن أندية مصر المختلفة لا تضم سوى عدد قليل من اللاعبين الأقباط مثل جرجس مجدي الذي يلعب حاليا في صفوف نادي "إنبي" ومن قبل شارك اللاعب القبطي هاني رمزي في صفوف النادي "الأهلي" في نهاية الثمانينيات قبل أن يخرج لرحلة احتراف أوروبية ومن قبله شارك اللاعب محسن عبد المسيح في صفوف فريق "الإسماعيلي" في بداية الثمانينيات.