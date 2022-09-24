شاهد.. قائد سيارة مصري متهور طاردته الشرطة
أكد شهود عيان أن سيارات الشرطة طاردت السيارة وألقت القبض على قائدها بعد عملية مثيرة.
شهد طريق رئيسي في مصر واقعة غريبة وثقها المارة عبر فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل ولاقت رواجا كثيفا.
وشهد طريق القاهرة السويس شرق القاهرة قيام شاب بقيادة سيارته بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور غير عابئ بالسيارات المارة على الطريق ومعرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.
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وفوجئ المارة بعد هذا المشهد بسيارة نقل تصطدم بالسيارة من الخلف وتطيح بها على جانب الطريق في مشهد كاد أن يتسبب في عدة حوادث أخرى بعد أن انحرفت السيارة يمينا ويسارا.
وأكد شهود عيان أن سيارات الشرطة طاردت السيارة وألقت القبض على قائدها بعد عملية مثيرة.
وطالب رواد التواصل بسرعة محاكمه الشاب المتهور وسحب رخصة قيادته ومنعه من قيادة السيارات نهائيا ليكون عبرة لغيره.
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