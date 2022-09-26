فيديو لعروس مصرية يثيرجدلا.. رقصت بسلاح أبيض في زفافها

لطالما اعتاد المصريون على اعتبار العروس "ملكة" في ليلة زفافها، تلزم كرسي الحفل إلى جوار عريسها، تماما كما كانت تظهر في الأفلام السينمائية قديماً، إلا أن الأمور تغيرت منذ ذلك الحين بلا شك.

ولعل الجديد في "صيحات" العرائس هذه الأيام، التلويح بالسلاح.

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فقد أثارت عروس من الجيزة خلال الساعات الماضية جدلاً بين المصريين، بعد أن ظهرت ترقص مشهرة السيف في وجه عريسها والحضور، لتنتشر تلك اللقطات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة العروس ممسكة بالسلاح الأبيض بخفة ومهارة، تتمايل به أمام العريس في حركات استعراضية.

كما جلست أيضاً على الأرض ملوحة بنصلها ومتراقصة متمايلة.

فيما لاقى المشهد الذي صور في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية انتقادات واسعة للعروس، واعتبر البعض أن ظهورها بالسيف ورقصها لم يكن لائقاً أو مناسباً.