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وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاماً

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الشيخ يوسف القرضاوي
يوسف القرضاوي

وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاماً

دبي - العربية.نت

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توفي القيادي الإخواني الدكتور يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاماً، وفق ما أعلن حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين.

فيما كتب نجله عبدالرحمن يوسف القرضاوي على حسابه في تويتر: "ترجل الفارس".

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منظر الإخوان

وينتمي القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح من قياداتها المعروفين، بل اعتبر منظر الجماعة الأول على مر السنوات الماضية.

كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات، وكان يحضر لقاءات التنظيم العالمي للجماعة.

حكم غيابي بالإعدام

والقرضاوي مصري، لكنه منح الجنسية القطرية بعد أن غادر البلاد عام 2013.

فيما أصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا بإعدامه عام 2015 إلى جانب مصريين آخرين منتمين للإخوان في قضية لها علاقة باقتحام سجون عام 2011.

يذكر أن القرضاوي هو الرئيس السابق لما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين". فقد ظل رئيسا للاتحاد منذ تأسيسه عام 2004، ولمدة 14سنة، إلى أن خلفه أحمد الريسوني، قبل أن يستقيل هذا العام، على خلفية تصريحات أثارت الجدل.

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