"أبوها تبرأ منها".. خناقة على الهواء بين مذيع وفنانة مصرية

انسحب المذيع المصري محمد الغيطي، خلال استضافته في برنامج "القاهرة اليوم" بسبب مداخلة هاتفية للفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي.

فقد انفعل الغيطي بعد مداخلة الشرقاوي التي ردت فيها على انتقادها لمسلسل "الضاحك الباكي"، قائلة "أنا زعلانة الحقيقة"

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ليقاطعها قائلاً: "هو سؤال بس من هذه الشخصية لتنتقد؟ أنا هقوم أمشي".

"أبوها تبرأ منها"

وأضاف وهو مؤلف هذا المسلسل: "دي قالت علينا رمم في بوست، دي أبوها تبرأ منها قدامي وهو قاعد معايا في مكتبه، أنا رافض أنها تعمل مداخلة".

وكانت ابنة المخرج الكبير جلال الشرقاوي، هاجمت صناع مسلسل "الضاحك الباكي" والذي يحكي السيرة الذاتية للفنان الكبير نجيب الريحاني.

"يستهزئ بالجمهور"

وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك قبل أيام : "محمد فاضل يستهزئ بالجمهور، مطلع فردوس عبدالحميد السبعينية أم لطفل رضيع في مسلسل الضاحك الباكي".

يشار إلى أن مسلسل "الضاحك الباكي" بطولة عمرو عبدالجليل، وفردوس عبدالحميد، ورزان مغربي، ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.