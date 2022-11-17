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البرلمان العربي

البرلمان العربي : لا غنى عن جهود مصر لخدمة قضايا المنطقة

القاهرة - العربية نت 
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أشاد البرلمان العربي بجهود مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن قضايا المنطقة و الأمة العربية، وأكد أنه لا غنى عن هذ الجهود.

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دور محوري

وخلال مقابلة بين عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية المصري بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي اليوم الخميس، في القاهرة أشاد العسومي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم الأشقاء والدفاع عن القضايا العربية وبمواقف القيادة السياسية الرصينة وسياستها الحكيمة على الصعيدين العربي والدولي.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ووزارة الخارجية المصرية، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي، مثمنا الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية الرصينة لدعم العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.

ومن جانبه أكد السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية المصرية، أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي لخدمة قضايا المنطقة وخاصة استراتيجيته الجديدة في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لتسير جنبا إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية.

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