كتم صراخها فلفظت أنفاسها.. جريمة قتل واغتصاب طفلة تهز مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات اختفاء طفلة تدعى "مي" تبلغ من العمر 3 سنوات من محافظة قنا في صعيد مصر، عقب خروجها من المنزل رفقة أحد أقاربها لشراء بعض المتطلبات.

رواية كاذبة

وأوضحت الداخلية في بيانها، مساء أمس الاثنين أن الشاب الذي يبلغ 18 عاما عاد في وقت لاحق بمفرده دون الطفلة، وادعى تركها بجوار أحد المحال للعودة بمفردها، إلا أنها لم تعد وبحث عنها ولم يعثر عليها.

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على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، وأسفرت جهوده عن عدم صحة رواية الأخير، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

كتم أنفاسها

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف باستدراج الطفلة لإحدى المناطق الزراعية المتاخمة للقرية محل سكنها محاولًا التعدي عليها، إلا أنها قامت بالصراخ وخشية من افتضاح أمره؛ كتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، كما تم بإرشاده العثور على جثة الطفلة.

وعُثر على جثة الطفلة بها خنق بالرقبة وملقاة داخل زراعات القصب بقرية المراشدة، بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.