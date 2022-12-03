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الشابة نجلاء
الشابة نجلاء
خاص

فتاة مصرية تستغيث بـ"العربية.نت" لإنقاذها.. والداخلية تتحرك

نجلاء، التي تقطن في الإسماعيلية، رفضت استكمال الخطوبة.. فاعتدى خطيبها وأسرته عليها وعلى عائلتها

القاهرة - العربية.نت 
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في واقعة تكررت كثيراً في الأيام الماضية، استغاثت فتاة مصرية بـ"العربية.نت" لإنقاذها من مصير نيرة أشرف بعدما هددها خطيبها لرفضها استكمال الخطبة والزواج.

وأكدت الفتاة التي تقيم في مدينة الإسماعيلية (شرق مصر)، وتدعى نجلاء، أن خطيبها السابق هددها بمصير نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة التي ذبحت على يد زميلها لرفضها الارتباط به.

وقالت نجلاء لـ"العربية.نت" إن خطيبها السابق هددها بمياه النار والقتل ذبحاً.

كما كشفت أن خطيبها اقتحم منزلها في الإسماعيلية وحطم أثاثه وبعثر محتوياته، متهمة إياه بسرقة مقتنياتها وملابسها.

من جانبها، تحركت وزارة الداخلية المصرية على الفور، وكشفت ملابسات الحادث.

وقالت إن مشاجرة نشبت بين الفتاة وشقيقتها ووالدتهما من ناحية، وخطيبها و6 أشخاص آخرين من ناحية أخرى، بسبب فسخ الفتاة خطبتها ورفضها إعادة بعض المتعلقات لخطيبها السابق.

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وقالت إنه بالفحص تبين إصابة الفتاة بجروح متفرقة بالجسم، وإصابة شقيقتها بجروح متفرقة أيضاً وكذلك والدتهما.

وأشارت إلى أنه بعد فسخ الفتاة خطبتها من خطيبها السابق ورفضها إعادة بعض المتعلقات له، توجه الأخير مع أسرته لمنزل خطيبته وتبادلوا التعدي على بعضهم بعضا بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات.

وأعلنت الوزارة ضبط الشاب، وبمواجهته بما ورد بمقطع فيديو يظهره، أنكر قيامه باقتحام منزلها مبرراً الواقعة برفض خطيبته رد بعض المتعلقات له.

وقد تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق بالواقعة.

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