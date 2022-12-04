وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن 89 عاماً

توفي اليوم الأحد الإعلامي والصحافي المصري الكبير مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري الوفاة، حيث كتب على تويتر: "وفاة الكاتب الصحافي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".

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تركيب قسطرة ودعامة

وكانت صحة الإعلامي المصري الراحل قد تدهورت مؤخرا ونقل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية تضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية، غير أن حالته تدهورت أكثر، وعانى من آلام قاسية.

ومر فوزي بأزمة نفسية كبيرة في الفترة الماضية بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري، والكاتب الصحافي صلاح منتصر.

تم نقل جثمان الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من غرفته التي قضي فيها مايقارب الشهر ، الجو موحش داخل مستشفي الصفا بالمهندسين ، رحل الذي كانت تسميه زوجته الراحله إبنة الأقصر والإعلاميه القديره آمال العمده بالمحاور الشجاع ، ومن الغريب أن زوجته الراحل توفيت في ذات المستشفي — مصطفى بكري (@BakryMP) December 4, 2022

محطات في حياته

ويعد مفيد فوزي إعلامياً شهيراً في مصر والوطن العربي، وهو من مواليد 19 يونيو 1933 بمحافظة بني سويف جنوب مصر.

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ، ثم انتقل منها للعمل التلفزيوني.

ليتزوج لاحقاً من الإذاعية الراحلة آمال العمدة، وينجب منها ابنته الصحافية حنان مفيد فوزي.

محاور المشاهير

وخلال مشواره المهني، حاور العديد من المشاهير في مجالات السياسة والفن والأدب، وكان أول حوار تلفزيوني يجريه أمام الشاشة مع أديب نوبل نجيب محفوظ.

كذلك شارك في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحافي ومحاور، هما "حديث المدينة" من إنتاج ماجدة الصباحي، و"معالي الوزير" مع الفنان أحمد زكي.