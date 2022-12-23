المقرئ الراقص في مصر يعتذر: حركة لإ إرداية وأرجو الغفران

بعد إيقافه بسبب رقصه خلال تلاوة القرآن الكريم، اعتذر المقرئ المصري الشهير الشيخ محمد حامد السلكاوي، عن الواقعة.

وقال في تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: "أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركه اللاإراديه التى إنتابتنى حين تلاوه كتابه الكريم".

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كما أضاف "ولا أبغى من هذا الإعتذار تخفيف العقوبه الموقعه علي من لجنه إختبار القراء والمبتهلين الموحده ونقابه القراء وإنما أبغى رضا الله والغفران عن حركتى اللاإرادية".

غضب في التواصل

وكانت عاصفة غضب قد ضجت بها مواقع التواصل في مصر بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشيخ السلكاوي، ظهر خلاله وهو يرقص ويقدم حركات معيبة بيديه وجسدة خلال تلاوة آيات من سورة الشورى بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم.

فيما طالب المغردون بمنع المقرئ من التلاوة مرة أخرى أو اتخاذ ما يلزم من إجراء تجاهه.

من جانبها أصدرت نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، بياناً قررت فيه وقف المقرئ وإحالته للنيابة العامة.

وقالت إنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ اذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى ويأتى أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الدينى بالإذاعة لاتخاذ اللازم كما قررت تكليف المستشار القانونى لها بإبلاغ النيابة العامة.