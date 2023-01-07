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المبنى المنهار في الإسكندرية

مقتل شخصين بانهيار عقار في مصر

تبين من التحقيقات أن العقار قديم ومتهالك صادر له قرارات ترميم وإزالة

القاهرة- مايسة السروي 
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لقي شخصان مصرعهما في انهيار عقار في محافظة الإسكندرية شمال مصر.

وتلقت السلطات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بلاغا بانهيار عقار بشارع زاوية القلعي في حي الجمرك بالإسكندرية، وعلى الفور سارعت قوات الحماية المدنية بالانتقال لموقع الحادث.

وتبين من التحقيقات أن العقار قديم ومتهالك صادر له قرارات ترميم وإزالة، فيما أفاد عدد من سكان المنطقة لـ"العربية.نت" أن أسقف المنزل من الداخل انهارت بشكل مفاجئ أثناء تواجد بعض الأشخاص بداخله.

وأكدوا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ 3 أشخاص، فيما تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض وهما لصاحب محل لصيانة الإلكترونيات بالطابق الأرضي ويدعى عبد المنعم حامد عبد المنعم 28 عاما وشهرته "عبد الله" وصديقه ويدعى محمد حامد رياض 18 عاما وإصابة أحد الزبائن ويدعى مرسى محمود رمضان.

أحد القتيلين
أحد القتيلين

وقامت السلطات بقطع الغاز والكهرباء عن العقار، وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما تقرر تشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة والتأكد من سلامتها.

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