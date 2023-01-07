مقتل شخصين بانهيار عقار في مصر

لقي شخصان مصرعهما في انهيار عقار في محافظة الإسكندرية شمال مصر.

وتلقت السلطات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بلاغا بانهيار عقار بشارع زاوية القلعي في حي الجمرك بالإسكندرية، وعلى الفور سارعت قوات الحماية المدنية بالانتقال لموقع الحادث.

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وتبين من التحقيقات أن العقار قديم ومتهالك صادر له قرارات ترميم وإزالة، فيما أفاد عدد من سكان المنطقة لـ"العربية.نت" أن أسقف المنزل من الداخل انهارت بشكل مفاجئ أثناء تواجد بعض الأشخاص بداخله.

وأكدوا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ 3 أشخاص، فيما تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض وهما لصاحب محل لصيانة الإلكترونيات بالطابق الأرضي ويدعى عبد المنعم حامد عبد المنعم 28 عاما وشهرته "عبد الله" وصديقه ويدعى محمد حامد رياض 18 عاما وإصابة أحد الزبائن ويدعى مرسى محمود رمضان.

وقامت السلطات بقطع الغاز والكهرباء عن العقار، وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما تقرر تشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة والتأكد من سلامتها.