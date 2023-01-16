محاكم التفكير.. وثائق ومقاطع نادرة عن قضية نصر أبو زيد

كان بإمكان الباحث في الدراسات الإسلامية الدكتور نصر حامد أبو زيد أن "ينطق بالشهادتين" أمام المحاكم المصرية لينهي القضية التي شغلت الرأي العام العربي خلال منتصف التسعينات وكادت تفرقه عن زوجته الأستاذة الجامعية الدكتورة إبتهال يونس، لكنه اختار الطريق الصعب ورفض مثل هذه الضغوط تجنبا لـ"التفتيش عن نوايا البشر"، وفقا لتعبيره.

وثائقي #محاكم_التفكير.. من إنتاج #العربية يعرض وثائق وشهادات حصرية حول الحملة الشرسة التي تعرض لها المفكر نصر حامد أبو زيد من الجماعات المتطرفة التي اتهمته بالكفر وأرادت تفريقه عن زوجته



الجمعة المقبلة



18:00 غرينيتش

21:00 بتوقيت السعودية

20:00 بتوقيت مصر pic.twitter.com/lzcr9MH5fH — العربية (@AlArabiya) January 16, 2023

محاكم التفكير.. نصر حامد أبو زيد وثائقي جديد من إنتاج قناة العربية يعرض يوم الجمعة 20 يناير 2023، في تمام السادسة بتوقيت غرينتش، التاسعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة.

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تكريم ومطاردة

كان نصر حامد أبو زيد في تونس يتسلم وساما تكريما على مجهوداته الفكرية في الوقت الذي اندلعت فيه الشرارة الأولى لتكفيره داخل أروقة المحاكم، حيث رفضت محكمة أول درجة نظر القضية، لكن المتربصين بنصر وفكره لم يتوفقوا.

"هدر دمه"

يعيد وثائقي محاكم التفكير تتبع خيوط حملة التكفير الشرسة التي شنتها جماعات الإسلام السياسي ضد شخص نصر حامد أبو زيد، وكيف أراد البعض تفريقه عن زوجته تحت دعوى قانون الحسبة ومحاولة الآخرين هدر دمه ليجد نفسه مضطرا لمغادرة وطنه للتدريس في جامعة لايدن الهولندية. ليواصل من غربته التصدي لهجوم المتطرفين واستئناف المعركة القضائية.

ويعرض الفيلم الوثائقي مقاطع نادرة توثق تكفير بعض من كان يطلق عليهم الدعاة الإسلاميون ومن بينهم يوسف البدري من فوق أحد منابر المساجد وهو يتهم نصر حامد أبو زيد بالردة ويستبيح هدر دمه ويدعو إلى قتله.

كرة الثلج

تظهر قضية نصر أبو زيد خلال الفيلم الوثائقي ككرة الثلج التي بدأت صغيرة داخل أروقة الجامعات حتى اصطدم أبو زيد بأحد مستشاري شركة الريان لتوظيف الأموال الدكتور عبد الصبور شاهين، هاجم أبو زيد أن يعمل أستاذا جامعيا لدى هذه الشركات ومحذرا من إضاعتها لأموال المودعين ومخادعتهم تحت غطاء الدين الإسلامي.. ليستغل شاهين منصبه الجامعي ويحرم أبو زيد من ترقيته الجامعية وينقل المعركة إلى الصحف ومن ثم منابر المساجد.

"تكفير المكفرين"

عبد الصبور شاهين نفسُه وقعَ في شراك التكفير التي نصبها لنصر حامد أبو زيد.. بعدما أقام يوسف البدري ضد شاهين دعوى حسبة لتفريقه عن زوجته عام ألفين، على خلفية كتاب أبي آدم.. الذي اعتبره البعض ارتدادا على الإسلام، لكن تعديل قانون المرافعات أنقَذ عبد الصبور شاهين من الملاحقات التي خاضها خصمُه أبو زيد.

في المقابل دخل على خط أبو زيد بعض المدافعين عن أفكاره مثل لطفي الخولي لتتحول القضية إلى مساحة للاستقطاب شهدتها فترة التسعينات بين التيار المدني والتيار الإسلامي.