قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة لبحث جهود السلام

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة مصرية أردنية فلسطينية لبحث جهود السلام وتنسيق المواقف للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية.

هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وصل أمس إلى القاهرة للمشاركة اليوم في القمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

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وفي السياق نفسه، قال سفير فلسطين بمصر ومندوبُها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح إن "القمة للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة وتنسيق المواقف والرؤى بين القادة الثلاثة، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".

كما كشف أن القمة ستبحث "جهود العمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي 6 يناير الجاري أقرّت الحكومة الإسرائيلية الجديدة 5 عقوبات ضد الفلسطينيين إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، بينها اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المنافذ نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ومن العقوبات أيضاً، تجميد مخططات بناء فلسطينية في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من الضفة، وسحب "امتيازات" من مسؤولين فلسطينيين.