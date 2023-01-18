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السيسي وعباس والملك عبد الله

البرلمان العربي: القمة الثلاثية جاءت في توقيت هام

بيان: استضافة مصر لهذا الاجتماع الهام يجسد الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية

العربية.نت
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أشاد البرلمان العربي بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها جمهورية مصر العربية أمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مشدداً على أنها جاءت في توقيت هام للغاية تشهد فيه القضية الفلسطينية تطورات متسارعة في ضوء المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وأكد البرلمان العربي -في بيان أصدره- أن آلية التنسيق الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية تمثل دعماً كبيراً للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وللحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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وأكد البرلمان العربي على دعمه وتضامنه مع كافة الجهود العربية المبذولة لوقف الانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.

وأضاف البرلمان العربي في بيانه أن استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الهام يجسد الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

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