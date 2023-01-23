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اجتماع السيسي وبيرنز
من اجتماع السيسي وبيرنز

السيسي وبيرنز يبحثان تعزيز التعاون بين القاهرة وواشنطن

رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل حضر مقابلة السيسي وبيرنز

قناة العربية
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بالمسؤول الأميركى وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأميركية والأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمنى والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.

من جانبه، نقل بيرنز إلى الرئيس المصري تحيات بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأميركية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التى تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الاوسط ودعامة الأمن والاستقرار به، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وزار السيسي، أميركا في ديسمبر الماضي لحضور قمة القادة الأميركية-الإفريقية بدعوة من الرئيس الأميركي بايدن.

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