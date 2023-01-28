البرلمان المصري يتحرك بعد ضبط قهوة مصنوعة من الجبس

في أول رد فعل على ضبط قهوة شهيرة مصنوعة من بودرة البلاط والجبس في مصر، تحرّك البرلمان سريعاً لمواجهة ظاهرة الغش في السلع والمواد الغذائية.

وتقدم النائب محمود قاسم بطلب إحاطة إلى الحكومة، متسائلاً عن كيفية وجود مصنع كبير ينتج القهوة من الجبس وفي مدينة كبيرة بمحافظة الغربية دون رقابة، مطالباً بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الشركات والمصانع التي تقوم بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية.

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وأشار إلى أن مقاطع الفيديو المنتشرة حول منتج القهوة المغشوشة يظهر قيام تلك المصانع بتصنيعها "بصورة غير آدمية" ووضعها في أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة الأمر الذي أصاب المواطنين بالذهول، داعياً إلى تشديد العقوبات على أصحاب تلك المصانع التي تستهدف جني أرباح مالية كبيرة على حساب صحة المواطنين.







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من جهته، تقدم النائب شحاته أبو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة آخر داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عقابية تمنع انتشار الأغذية المغشوشة والمضروبة وإغلاق المصانع التي تعمل دون ترخيص وتستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات مما يعرض صحة المواطنين للخطر كما يؤثر بالسلب على الصناعة.

وكان مقطع فيديو لعملية ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشاي ومشروب قهوة شهير قد أثار فزع المصريين. وكشف الفيديو وجود الملايين من عبوات الشاي ومشروب القهوة الشهير في مصنع غير مرخص بمحافظة الغربية يتم إنتاجها من مواد مجهولة.

وتبين من الفيديو أن المصنع يقوم بإنتاج مشروب قهوة شهير من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، كما أنه يقوم بتزوير علامات تجارية لشركات كبرى لإنتاج الشاي والقهوة والحلويات.

وداهمت السلطات المصنع حيث تم ضبط عبوات من كافة المنتجات المغشوشة بإجمالي 5 ملايين عبوة وثلاثة أطنان خامات.