مصر: الأزمة التي نواجهها تحتاج تدخلاً من أميركا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجود توافق كبير بين القاهرة وواشنطن بمختلف القضايا، مشدداً على أن الأزمة التي تواجهها القاهرة تحتاج تدخلاً من أميركا لرفع الضغوط، لافتاً إلى أن استقرار مصر يسهم في تحقيق المصالح المصرية الأميركية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن المحادثات تطرقت لسد النهضة وليبيا والسودان.

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من جهته، قال بلينكن إن الأولوية للاقتصاد في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وأضاف أن "المياه تمثل أولوية وجودية لمصر ونعمل على مراعاة مصالح القاهرة".

خفض التوتر

وعن التصعيد في الضفة الغربية، أوضح أن واشنطن تعمل مع القاهرة لتخفيف التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي الشأن الليبي، لفت إلى دور مصر المهم في معالجة الوضع في ليبيا ولعقد الانتخابات.

كما أشار إلى بحث التطورات في السودان وتكوين حكومة جديدة.

حرب أوكرانيا

وعن الصراع في أوكرانيا، أوضح أن الحرب هناك تؤثر على استيراد مصر للحبوب. وقال إن الحرب في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على الشعب المصري.

يذكر أن الخارجية الأميركية أشارت إلى قيام بلينكن بجولة تشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية بين 29 و31 يناير/كانون الثاني "للتشاور مع الشركاء بشأن عدد من الأولويات الإقليمية والدولية بما في ذلك العملية الروسية في أوكرانيا وإيران والعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والتأكيد على حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".