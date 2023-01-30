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كورونا

متحور جديد من كورونا يتفشى بمصر.. وجرعات إضافية لمواجهته

الصحة المصرية: توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر المعدل للتعامل بفاعلية وأمان مع المتحور الجديد

القاهرة - العربية.نت
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أعلن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، عن انتشار متحور جديد من الفيروس في البلاد.

إصابات جديدة

وأشار حسني إلى أن المتحور المنتشر حاليًا في العالم هو متحور "اكس بي بي 1"، موضحا أن مصر وصلها هذا المتحور وبدأت تظهر إصابات بذلك.

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وأضاف أنه رغم انتشار هذا المتحور فإنه أقل في حدته من المتحورات السابقة، ولم تسجل البلاد ما يفيد تزايد معدل الوفيات أو الحالات الحرجة التي تستدعي دخول المستشفيات والرعايات.

اللقاحات صالحة

في السياق، أكدت وزارة الصحة أنها استعدت لمواجهة أي متحورات، مشيرة إلى أن اللقاحات المتوافرة حاليا صالحة لمقاومة المتحور الجديد.

من جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر المعدل للتعامل بفاعلية وأمان مع متحور أوميكرون وجميع متحورات كورونا، حيث تصل أول شحنة بإجمالي مليون جرعة خلال أسبوعين، على أن تصل باقي الشحنات خلال مارس المقبل.

وأضاف أن المتحور الجديد يعتبر سلالة فرعية من أوميكرون، ويستطيع أن ينمو وينتقل بشكل سريع مقارنة بغيره من السلالات.

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