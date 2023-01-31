رصاصة وجثة متفحمة داخل سيارة.. لغز اختفاء مصري في إيطاليا
السلطات عثرت على جثة محمد إبراهيم البالغ من العمر 44 عاماً والمقيم في سيلافيجنا متفحمة داخل سيارته
عثرت السلطات الإيطالية على جثة شاب مصري متفحمة داخل سيارته في منطقة ريفية بعد أن اختفى لأسبوعين كاملين.
وأعلن مسؤولون في الجالية المصرية بإيطاليا أن السلطات عثرت على جثة الشاب المصري محمد إبراهيم المقيم في سيلافيجنا، متفحمة داخل سيارته وبها آثار إطلاق نار.
وكانت السلطات قد تلقت في 16 يناير الجاري بلاغاً باختفاء الشاب، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً والذي يقيم في سيلافيجنا. وبعد محاولات مضنية للبحث عنه، عثروا على جثته داخل سيارته في ريف غامبولو على الحدود مع فيجيفانو.
واكتشفت السلطات أن الجثة بها طلق ناري، وأن الشاب تعرض للقتل بإطلاق الرصاص أولاً، ثم أشعل الجناة النيران في سيارته لإخفاء معالم الجثة والجريمة.
وتجري السلطات تحقيقاً مع كافة معارف وأصدقاء الشاب للوصول للحقيقة حول سبب مقتله وتحديد هوية الجناة، فيما كشفت التحريات أنه كان نشطاً للغاية وسط الجالية المسلمة في المنطقة التي يقيم فيها ويحظى بسمعة طيبة بها.
-
الكرملين: دول البلطيق وبولندا تصعد المواجهة دون التفكير بالعواقببولندا أعلنت أنها سترسل 60 دبابة إضافية لأوكرانيا إلى جانب 14 دبابة ليوبارد 2 تعهدت بالفعل بإرسالها العرب والعالم
-
اليمن.. مقتل مسؤول صناعة العبوات الناسفة في القاعدةهجوم هو الأول من نوعه منذ مطلع العام الجاري اليمن
-
وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة إثر حريق منزل في القرياتبين المتوفين 3 أطفال وقد نشب الحريق داخل غرفة مساحتها 4*5 متر مربع تقريباً داخل المنزل المكون من دور أرضي فقط السعودية