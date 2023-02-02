بترت يده لينقذ سيدة مصرية.. الأزهر يتكفل بعلاج الشاب السوداني

قرر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب التكفل بعلاج شاب سوداني بترت يده من أجل إنقاذ سيدة مصرية من الموت أسفل عجلات قطار.

وأجرى الطيب، مساء أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالشاب السوداني أحمد المدثر، الذي أنقذ السيدة المصرية حيث مازال يرقد للعلاج في مستشفى بأسيوط، وأكد خلال الاتصال أن الشاب يُعد نموذجا ومثالًا للشباب العربي يحتذى به فى البطولة والشجاعة والخلق القويم وتجسيد مبادئ الدين الإسلامي.

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وأرسل شيخ الأزهر وفدا لزيارة الشاب والسيدة ومتابعة حالتهما الصحية وقرر استئناف علاجهما بمركز الأزهر للتأهيل الطبي، وكذلك التكفل بتركيب الأجهزة التعويضية الملائمة لهما بما يمكنهما من استئناف حياتهما بشكل طبيعي.

موقف بطولي

وكانت محطة قطارات أسيوط قد شهدت الشهر الماضي الموقف البطولي للشاب السوداني الذي قدم أروع الأمثلة في التضحية والفداء.

وكشف الشاب في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" تفاصيل الواقعة حيث توقف قطار القاهرة أسوان الذي كان يستقله في طريق عودته من القاهرة في محطة أسيوط، ونزلت إحدى السيدات وابنتها لشراء بعض الأطعمة من الرصيف المجاور وفجأة تحرك القطار فسارعت السيدة وابنتها للحاق به.

وقال إنه أثناء محاولة الابنة الصعود للقطار قام بمساعدتها ونجح في ذلك، وحاول مساعدة السيدة لكن القطار بدأ يزيد من سرعته فانزلقت يدها وسقطت أسفله.



وفد الأزهر في المستشفى وفد الأزهر في المستشفى

إنقاذ من الدهس

وأضاف أنه لم يتردد وقفز من القطار وألقى بنفسه على السيدة أسفله وانتشل رأسها قبل أن تدهسها العجلات ولكن القطار كان قد دهس ذراعها وقدمها، كما دهس ذراعه، مشيرا إلى أنهما ظلا على الرصيف حتى وصلت سيارة الإسعاف ونقلتهما إلى المستشفى.

وأشار إلى أن ما فعله تصرف طبيعي، وموقف تفرضه الإنسانية، مؤكدا أن أي شاب آخر لو كان في نفس موقفه فسيقوم بنفس تصرفه حتى لو تعرض للموت.