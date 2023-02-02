وفد من الجهاد الإسلامي يصل مصر لبحث التهدئة ووقف التصعيد
الأوضاع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر في أعقاب تصاعد انتهاكات القوات الإسرائيلية ووقوع سلسلة من الحوادث الدامية
وصل إلى القاهرة وفد من حركة الجهاد الإسلامي حيث من المقرر أن يلتقي بمسؤولين أمنيين مصريين لبحث التهدئة ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وكشف داوود شهاب القيادي في الحركة لـ"العربية.نت" أن الوفد وصل اليوم الخميس من قطاع غزة وسيكتمل وصول باقي أعضائه غدا الجمعة بحضور الأمين العام للحركة زياد النخالة.
ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات مع المسؤولين المصريين حول التصعيد خاصة في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الجديدة، واقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، كما سيبحث ملفات سياسية أخرى.
يذكر أن الأوضاع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر في أعقاب تصاعد انتهاكات القوات الإسرائيلية ووقوع سلسلة من الحوادث الدامية أوقعت العديد من القتلى والجرحى بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وبدأت تلك الحوادث مع اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الخميس الماضي، ما أدى لمقتل 10 فلسطينيين.
في حين ردت الفصائل الفلسطينية بعمليتين خلّفتا قتلى وجرحى بين الإسرائيليين إحداهما في القدس الشرقية الجمعة الماضية.
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