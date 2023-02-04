وفد من الجهاد في مصر.. لبحث التهدئة وتخفيف الحصار

التقى زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والوفد المرافق، اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت.

وكشف دواد شهاب القيادي بالحركة لـ"العربية.نت" أن الوفد الذي يزور القاهرة بدعوة رسمية، اتفق مع رئيس المخابرات المصرية على استمرار الاتصالات والتشاور بشأن كافة القضايا ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة والقدس بشكل خاص.

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وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الأراضي المحتلة والأوضاع في جنين، والحصار والمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الجانبين بحثا العلاقة الثنائية، والجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وسبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني.

وكان وفد من حركة الجهاد قد وصل القاهرة على مدار يومين للقاء المسؤولين المصريين، وبحث التهدئة ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الجديدة، واقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين.

حالة من التوتر

يذكر أن الأوضاع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر في أعقاب تصاعد انتهاكات القوات الإسرائيلية، ووقوع سلسلة من الحوادث الدامية أوقعت العديد من القتلى والجرحى بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبدأت تلك الحوادث مع اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين، الخميس قبل الماضي، ما أدى لمقتل 10 فلسطينيين.

وردت الفصائل الفلسطينية بعمليتين خلّفتا قتلى وجرحى بين الإسرائيليين، إحداهما في القدس الشرقية، الجمعة الماضية.