معهد الفلك: مدن مصر تأثرت بزلزال تركيا دون خسائر

أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر تأثر مدن ومحافظات البلاد بزالزل تركيا .

وذكر في بيان رسمي اليوم أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل رصدت في تمام الساعة الثالثة و17 دقيقة صباح اليوم الاثنين هزة أرضية علي بعد 691 كيلومترا شمال رفح وعلى عمق 18.30 كيلومترا .

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وتابع أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة داخل المدن المصرية و دون ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات

وكشف المعهد أنه تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسى وبلغ عددها 7 وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه تم تسجيل الشعور بهذه التوابع فى عدد من المدن المصرية.

وأكد المعهد أنه تم رصد صورة توضح الوضع الجيولوجي والتركيبي للمنطقة التي حدث فيها الزلزال مضيفا أن مركزه كان بالقرب من تقاطع فالق كبير شرق الأناضول مع تركيب البحر الميت.

وكان زلزال بلغت قوته 7.9 درجة قد ضرب تركيا في ساعة مبكرة من صباح شاليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، و خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا.