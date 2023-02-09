السيسي لوزير داخليته: "أنت مطلع شكلنا وحش في الإعلام"
قال الرئيس المصري السيسي إن الأجهزة الرقابية للدولة لا تدخر جهدا في هذا الأمر ويتم الإعلان عن هذه الجهود يوميا
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حكومته تعمل على مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وعدم انتظام الأسعار في الأسواق .
وقال خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز"، اليوم الخميس، إن الأجهزة الرقابية للدولة لا تدخر جهدا في هذا الأمر ويتم الإعلان عن هذه الجهود يوميا.
ووجه السيسي، حديثه لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قائلا: "كل يوم وزارة الداخلية تطلع بيانات عن متابعة الموقف.. أنت بتطلعنا شكلنا وحش أوي.. وكل يوم في النشرة تقول مسكنا كام واحد.. ما تمسكهم وخلاص".
وكان الرئيس المصري قد شهد، صباح اليوم الخميس، افتتاح منطقة "سايلوفودز" للتصنيع الغذائي فى مدينة السادات شمال مصر بإجمالى مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع
وتشمل المنطقة عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين و14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.
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