بعد حديث والدة القاتل لـ"العربية.نت".. أسرة نيرة تطالب بـ 10 ملايين جنيه

طالبت أسرة نيرة أشرف طالبة المنصورة المذبوحة على يد زميلها محمد عادل، والذي قضت محكمة النقض بتأييد حكم إعدامه بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه من القاتل ووالدته.

وعقب تصريحات والدة القاتل لـ" العربية.نت" والتي تضمنت اتهامات لأسرة نيرة باستغلال القاتل واستنزافه ماديا ونفسيا ما دفعه لارتكاب جريمته، تقدم خالد عبد الرحمن محامي أسرة الفتاة بدعوى قضائية جديدة طالب فيها بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، نظير ما وصفه مقابل الأضرار التي لحقت بالأسرة، سواء كانت معنوية ونفسية ومادية وأدبية.

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وقال خالد عبد الرحمن محامي الأسرة لـ "العربية.نت" إن أسرة نيرة فقدت ابنتها والتي كانت سندهم وعزوتهم في زهرة عمرها وبجريمة بشعة شاهدها الجميع، مضيفا أنه ورغم ذلك خرجت أسرة القاتل تدافع عنه وتحاول إلقاء التهمة على أسرة الضحية التي راحت غدرا.

كما أضاف أن الدعوى تطالب القاتل بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه وفي حالة إعدامه وباعتبار أن والدته هي الوريث الشرعي له فسيتوجب عليها سداد التعويض عند إقراره من القضاء، مؤكدا أن الجريمة ثابتة وموثقة وقضت أعلى محكمة مصرية بتأييد الإعدام ليكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه محاولة تكرارها.

تفاصيل مثيرة

وكانت والدة محمد عادل قاتل نيرة قد أدلت بتفاصيل مثيرة حول ابنها ودوافعه لارتكاب جريمته في أول ظهور لها مع وسائل الإعلام عقب تأييد الحكم بإعدامه.

وقالت في مقابلة سابقة مع" العربية.نت" إن ابنها عاش يتيما وافتقد لعطف الأب منذ طفولته، مؤكدة أنه طوال حياته لم يتسبب في أي مشكلة بل كان خجولا لأبعد حد.

وأضافت أن ابنها كان يحب نيرة ويعشقها لدرجة الجنون لكنها وأسرتها استغلوا طيبته وشهامته واستنزفوه نفسيا وماديا، متسائلة هل شاب يحمل كل هذا الكم من الخجل والطيبة والأدب يصبح قاتلا ويذبح زميلته بهذه الوحشية؟

من قام بالتصوير؟

واتهمت والدة المتهم أسرة نيرة بالتسبب في ضياع مستقبل ابنها وتحويله لداعشي بسبب تصرفاتهم التي اتسمت على حد تعبيرها بالأنانية والرغبة في تحويله لما يشبه بالخادم عندهم وعند ابنتهم، مضيفة لماذا تورطت أسرة نيرة في الحصول على توقيع ابنها على إيصالات أمانة وبمبالغ كبيرة تمهيدا لابتزازه وتحويله لأسير لرغباتهم.

وقالت إن وقائع الجريمة غير منطقية فمن الذي قام بتصويرها، ومن الذي نشر صورة بطاقته الشخصية ومن الذي اختطف هاتفه المحمول وإفرغ كل من فيه من محادثات؟ موضحة أن ابنها محمد لم يكن يعلم بموعد استقلال نيرة للحافلة التي أقلتهما معا قبل ارتكابه للجريمة، ملمحة لوجود تهديدات تعرض لها ابنها.

تأييد عقوبة الإعدام

وكانت محكمة النقض قد قضت الخميس الماضي بقبول الطعن المقدم من محمد عادل، قاتل نيرة أشرف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد عقوبة الإعدام للمتهم.

ومن قبل قضت محكمة جنايات المنصورة في 6 يوليو الماضي، بالإعدام ضد محمد عادل لقيامه بذبح زميلته الطالبة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.