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مصرع شاب مصري خلال عرسه .. سقطت عليه كوشة الزفاف
الشرطة أمام قاعة الأفراح حيث وقعت المأساة

مصر.. دخول مميز لعروسين ينتهي بمأساة إثر "سقوط الكوشة"

توفي العريس بينما أصيب العروس بجروح بعدما سقطة عربة معلقة بالسقف كانت مخصصة لدخولهما العرس بشكل مميز

القاهرة - العربية.نت 
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لقي شاب مصري مصرعه وأصيبت عروسه في حفل زفافهما عقب سقوط "الكوشة" داخل قاعة الأفراح حيث كانا يحتفلان بزفافهما بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا جنوب مصر.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع حادث في إحدى قاعات الأعراس وسقوط عريس شاب مضرجاً في دمائه، وكذلك عروسه بعد سقوط كوشة الزفاف التي كانا يحتفلان فيها بزفافهما.

العريس الذي لقي حتفه
من 3
  • العريس الذي لقي حتفه
  • الشرطة أمام قاعة الأفراح حيث وقعت المأساة
  • الشرطة أمام قاعة الأفراح حيث وقعت المأساة
(3 صور)
العريس الذي لقي حتفه
العريس الذي لقي حتفه
الشرطة أمام قاعة الأفراح حيث وقعت المأساة
الشرطة أمام قاعة الأفراح حيث وقعت المأساة
الشرطة أمام قاعة الأفراح حيث وقعت المأساة
الشرطة أمام قاعة الأفراح حيث وقعت المأساة
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وتبين أن الحادث وقع عند دخول العروسين بشكل مميز داخل عربة يدفعها محرك ومعلقة في سقف القاعة، حيث تعطل المحرك وسقطت العربة من الأعلى ليسقط معها العروسان على الأرض.

وأدى الحادث لإصابة العريس صاحب الـ30 عاماً بجروح خطيرة بالرقبة ونزيف أدى لوفاته، أما عروسه فتم نقلها للمستشفى بعد إصابتها.

تم اخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادثة.

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