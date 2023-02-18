لدولة أوروبية.. تركيا ترحل مذيعا إخوانيا حرض على مصر

في ظل استمرار التقارب مع مصر، قررت السلطات التركية ترحيل المذيع الإخواني حسام الغمري بعدما قيدت إقامته لفترة.

وقررت أنقرة ترحيل الغمري الجمعة إلى إحدى الدول الأوروبية المجاورة، وذلك بعدما أدرجته قيد الإقامة الجبرية لمدة تزيد عن شهر لحين ترتيب خروجه ومغادرته أراضيها.

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حرّض ضد مصر

جاء ذلك بعدما احتجزت الإعلامي الإخواني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في سجن أغري بولاية أغري على الحدود الإيرانية بسبب تحريضه ضد مصر.

وسجنت أنقرة الغمري إثر تكرار تحريضه على صفحته على وسائل التواصل للتحريض ضد مصر، ثم أطلقت سراحه بعد تدخل القيادي الإخواني سيف عبد الفتاح، المستشار السابق للرئيس الراحل محمد مرسي.

وفور خروج الغمري من الاحتجاز واصل تحريضه ضد مصر ولم يلتزم بالتعليمات التركية، ما اضطرها لمعاودة احتجازه مجددا.

وخلال فترة احتجازه أعلن الإعلامي الإخواني إضرابه عن الطعام داخل السجن من أجل الإفراج عنه، وبعد وساطات تقرر إخراجه ووضعه قيد الإقامة الجبرية في أحد مقار اسطنبول تمهيدا لترحيله إلى دولة أوروبية.

تقييد فضائيات الإخوان

يذكر أن السلطات التركية كانت قد أوقفت من قبل برنامج "رؤية" الذي يقدمه الغمري على فضائية "الشرق" في اسطنبول، بسبب إساءته لمصر وهددت بترحيله في حال المخالفة.

وفي مارسآآذار من عام2021، طلبت السلطات التركية تقييد فضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول ومنع انتقادها لمصر.

كما قررت وقف برامج عدد من مذيعي الإخوان وهم: معتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، والفنان هشام عبد الله، وهيثم أبو خليل، وحذرتهم من مخالفة تعليماتها.

كذلك وجهت وسائل الإعلام الإخوانية العاملة على أراضيها بتخفيف النبرة تجاه القاهرة.