سكان بالقاهرة يشعرون بهزة رابعة اليوم.. و"معهد الفلك" ينفي

تعرضت القاهرة وعدد من المحافظات المصرية لهزة شديدة مساء الجمعة وذلك بعد ساعات قليلة من 3 هزات وقعت صباحاً وكان مركزها منطقة السويس شرق البلاد.

وأفاد شهود عيان بـ"العربية.نت" بأن الهزة كانت قوية وأدت لاهتزاز المباني والمنشآت بقوة كبيرة، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر أو ضحايا.

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من جانبه قال الدكتور جاد القاضي مدير معهد الفلك إنه بالرغم من ورود بعض الاتصالات بالشعور بهزة أرضية في محيط القاهرة إلا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أي زلازل. وأضاف لـ"العربية.نت" أن "شعور المواطنين بأي اهتزازات قد تكون نتيجة أعمال إنشاءات قريبة منهم، وليس لها علاقة بأى نشاط زلزالي".

وصباح الجمعة سجلت شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، 3 هزات أرضية متتالية شعر بها سكان القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وقالت المحطة القومية إنه تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.

وكانت هناك أيضاً هزات أرضية خفيفة في مناطق شمال بورسعيد والإسماعيلية، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للمحطة القومية لرصد الزلازل والمركز الأورومتوسطي.

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 12:25 صباحاً بالتوقيت المحلي على بعد 27 كيلومترا شمال مدينة السويس، وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر بها المواطنون في عدة مناطق بالبلاد.