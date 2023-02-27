وزير خارجية تركيا: قد تعقد قمة بين أردوغان والسيسي قريبا

بعد ما زار دمشق لأول مرة منذ نحو عقد، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، اليوم الاثنين، أن الوزير سامح شكري توجه إلى ميناء مرسين بصحبة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو لتسليم الشحنة السادسة من المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة لأنقرة.

"تطور العلاقات مفيد للبلدين"

إلى هذا، قال وزير خارجية تركيا في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري إن مصر بلد مهم جدا بالنسبة للعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تطور العلاقات مع القاهرة مفيد للبلدين.

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ووعد بالعمل على نقل العلاقات مع مصر إلى مستوى أعلى، مشيرا إلى أن قد يُعقد اجتماع بين رئيسي تركيا ومصر خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال شكري إن المساعدات التي قدمتها مصر لتركيا "أقل ما يمكن" لتأكيد الحرص على رفع المعاناة عن المنكوبين، مواجهة كارثة الزلزال.

استقبال في أضنة

واستقبل وزير الخارجية التركي نظيره المصري في مطار أضنة.

في السياق، نقلت مراسلة "العربية" في القاهرة عن مصادر لم تسمها أن وزير الخارجية التركي سيزور القاهرة قريبا.

وكان شكري قد وصل تركيا، بعدما زار في وقت سابق اليوم سوريا لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية، للتعبير عن تضامن مصر مع تركيا وسوريا وشعبيهما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في السادس من فبراير شباط وخلف آلاف القتلى والجرحى.

"رسالة تضامن"

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان أمس الأحد إن شكري سينقل خلال زيارة اليوم الاثنين إلى كل من سوريا وتركيا "رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصل غداة الزلزال بنظيره السوري، في تواصل غير مسبوق بين الرجلين. وأجرى بعد ذلك اتصالا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان. كما سجّل تواصل هاتفي بين وزيري خارجية سوريا ومصر.