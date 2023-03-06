أشرس السلالات.. تفاصيل عن كلب مذيعة أدخل مصريا غيبوبة وأوقف قلبه

كشف خبراء مصريون تفاصيل عن كلب البيتبول الذي تمتلكه المذيعة أميرة شنب، بعد أن تسبب في إصابة مصري بغيبوبة وتوقف قلبه للحظات ودخوله في حالة حرجة.

وتسبب الكلب في تعرض جار المذيعة بعد هجومه عليه إلى إصابات خطرة وقطع نافذ في الأوتار والأعصاب، حيث قرر الأطباء إجراء جراحة نقل أعصاب من القدم إلى الذراع.

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وقال الخبراء لـ"العربية.نت" إن كلب البيتبول من أقوى سلالات الكلاب في العالم، وأكثرها شراسة، وهو نتاج هجين بين عدد قليل من السلالات المختلفة، مضيفين أنه يتميز بالرأس ذو الشكل المربع وله ألوان عديدة.

وأشاروا إلى أن البيتبول يعد من الكلاب القتالية ويشبه الأسد في شراسته وقوته، ويمكن أن يهاجم الحيوانات الأخرى، مؤكدين أن العديد من الدول تحظر الاحتفاظ به أو اقتناءه بسبب طبيعته الشرسة وعدم إمكانية ترويضه بسهولة.

وكان النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي قد أمر بحبس زوج المذيعة المصرية المسؤول عن الكلب بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه لاتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب لجاره المجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة.

وأعلنت النيابة أنه وفق التحقيقات فإن الكلب كان دائم التعدي على الجيران بعد قفزه من أعلى سور الحديقة، وأمرت بعرض الكلب على مديرية الطب البيطري لفحصه.

وأكدت النيابة أن حرية تربية الحيوانات للحراسة أو غيرها، لا يعني تعريض الناس للخطر أو تهديد سلامتهم، مهيبة بالكافة التمسك بقيم هذا المجتمع التي تقدس احترام آداب الجيرة.

وكانت تفاصيل جديدة في قضية الكلب قد تكشفت أمس، حيث أفادت وسائل إعلام مصرية بالقبض على زوج المذيعة، الذي أكد صحة الواقعة، وقال إن كلبه عقر جاره مدير البنك ويدعى محب الماوي في أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

وقال زوج المذيعة إن جاره المجني عليه يمتلك كلبًا أيضًا، واتفقا في وقت سابق على إبعاد الكلبين عن بعضهما حتى لا يحدثا إصابات ببعضهما، مضيفا أن المجني عليه حضر إلى شقتهم قبل الواقعة، وطرق الباب، ولم يكن هو أو زوجته المذيعة بها وذكر أن الخادمة خرجت للجار لمعرفة سبب حضوره وبالتزامن مع ذلك خرج له الكلب ونبح عليه، مؤكدا أن جاره ضرب الكلب ليقوم الأخير بالهجوم عليه وعقره محدثا به إصابات.