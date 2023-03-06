حادث غريب.. إصابة 6 مصريين انهار عليهم قبر خلال دفن متوفى

في حادث غريب، تمكنت السلطات المصرية من إنقاذ مواطنين انهار عليهم قبر خلال دفن متوفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بسقوط سقف مدفن واحتجاز أشخاص بداخله، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لإدارة الحماية المدنية لمحل البلاغ لانتشال المحتجزين.

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وتبين أنه أثناء قيام أقارب متوفى بمواراته الثرى بمدفن العائلة الكائن بمحل البلاغ، سقط جزء من حائط وسلم المدفن على من بالداخل.

وكشفت الوزارة أن 3 أشخاص أصيبوا بكدمات متفرقة بالجسم حال توقفهم على السلم بمدخل المدفن، وقاموا بالخروج منه في حينه، فيما تبين احتجاز 3 آخرين مصابين بكدمات متفرقة واشتباه بكسر داخل المدفن.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذهم وانتشالهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.