جبهة لندن تعين صلاح عبد الحق قائما بعمل مرشد الإخوان

قررت جبهة لندن في جماعة الإخوان المسلمين تعيين الدكتور صلاح عبد الحق قائماً بعمل مرشد الجماعة.

وأعلنت الجبهة، اليوم الأحد، انتخاب عبد الحق قائما بأعمال المرشد العام للجماعة، خلفا لإبراهيم منير الذي وافته المنية في نوفمبر الماضي.

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وتولى عبد الحق وهو طبيب متخصص في علاج الأمراض الجلدية مسؤولية قسم التربية في الجماعة.

من هو المرشد الجديد؟

المرشد الجديد للجماعة من مواليد القاهرة عام 1945، واعتقل عام 1965 في قضية الإخوان الكبرى والمعروفة بقضية سيد قطب ثم خرج في العام 1974، وكان رفيقا لمحمد بديع المرشد العام للإخوان والدكتور محمود عزت نائب المرشد في تلك القضية.

ووفق ما أعلنت الجبهة فإن عبد الحق سيتولى إعادة تعريف الجماعة، وتعزيز مكانتها، وجمع شملها، وإدارة ملف المعتقلين وأسرهم، وتمكين الشباب في إدارة المرحلة المقبلة.

وكانت الخلافات داخل تنظيم الإخوان قد احتدمت بسبب الانشقاقات بين جبهتي لندن بقيادة إبراهيم منير وجبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين وتحولت لمعركة بينهما حول السيطرة على الجماعة ومقدراتها.

وعقب وفاة إبراهيم منير قائد جبهة لندن وجبهته لم تتوقف عن عمل الاجتماعات بحثاً عن بديل يخلفه في موقعه كنائب لمرشد الجماعة وقائم بأعمال المرشد.

انقسامات وخلافات

وزادت وتعمقت الانقسامات والخلافات داخل الجبهة بسبب التنازع حول هوية من يخلف منير، ورغبة البعض في ترشيح قيادات لا تحظى بثقة ودعم الآخرين، وصعوبة البحث عن بديل تنطبق عليه المواصفات التي كان يتمتع بها منير وجعلته طرفاً فاعلاً داخل الجماعة والتنظيم الدولي لعقود.

وشهدت الفترة الماضية خلافات شديدة داخل الجبهة خاصة مع تعدد أسماء المرشحين وهم محمود الإبياري ومحمد البحيري ومحمد الدسوقي وحلمي الجزار وصلاح عبد الحق، ورغبة كل مجموعة في فرض مرشحها.

وكان الانشقاق داخل جماعة الإخوان قد بدأ رسمياً في ديسمبر من العام 2021 مع إعلان جبهة إسطنبول تكليف قائم بمهام المرشد العام للجماعة لمدة 6 أشهر وعزل إبراهيم منير وفصله نهائيا وكذلك أعضاء جبهته.

وردت جبهة لندن بقيادة منير بتشكيل مجلس شورى جديد للجماعة وتصعيد عدد من الشخصيات ليكونوا أعضاء بمجلس الشورى أغلبهم من المقيمين في إسطنبول والباقي من الأقطار والدول الأخرى ومن داخل مصر.

اتهامات بالفساد والعمالة

وتبادلت الجبهتان الاتهامات بالفساد والعمالة لأجهزة خارجية.

وخلال العام الماضي خرجت للعلن وللمرة الأولى جبهة ثالثة في جماعة الإخوان، حيث أعلن التيار الثالث ظهوره تحت اسم "تيار التغيير"، لينفذ وفق تعبيره، فيها تعاليم حسن البنا وسيد قطب.

وأقام التيار مؤتمرا عاما في تركيا، تحت شعار "على عهد الشهيد"، للإعلان عن نفسه وإصدار ما يعرف بالوثيقة السياسية فيما يتولى قيادة هذا التيار الموالون لمحمد كمال، مسؤول الخلايا النوعية في التنظيم.