صورة "جعفر العمدة" في ميدان شهير بمصر تثير جدلاً.. والأمن يتدخل

أثار وضع لافتة تحمل المباركة لشخصية "جعفر العمدة" في مسلسل النجم محمد رمضان على أحد أشهر ميادين مدينة مصرية، حالة من الجدل استدعى تدخل السلطات المحلية لإزالتها.

فقد قام مجلس مدينة أشمون في محافظة المنوفية - شمال القاهرة - بإزالة لافتة الاحتفال ببراءة جعفر العمدة - يقوم بدوره محمد رمضان- بعد أن علقها أحد الأهالي تعبيراً عن فرحته بإخلاء سبيل بطل العمل الرمضاني.

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وقال رئيس مركز ومدينة أشمون، خالد النمر، إنه تمت إزالة اللافتة ضمن حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة في شوارع المدينة، موضحا أن اللافتة مخالفة وتمت إزالتها، وفق ما نقلته صحف محلية.

إلى ذلك، قام أهالي مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، بتوزيع الشربات على العابرين في الطرقات، وذلك فرحا بخروج جعفر العمدة من مركز الشرطة، حيث كتبوا عليها "ألف مليون مبروك البراءة للمعلم جعفر العمدة".

شربات في الإسكندرية.. وخصومات

وفي الإسكندرية، ظهرت صور بعض الشباب وهم يحملون أكواب شربات لتوزيعها على المواطنين في منطقة سموحة تحت عنوان "بمناسبة الإفراج عن جعفر العمدة"، بعد إذاعة الحلقة رقم 20، من مسلسل جعفر العمدة، والتي حصل فيها بطل المسلسل على البراءة بعد حبسه ظلما.

كما تعهد بعض محال بيع الهواتف المحمولة بتقديم خصم بنسبة 5% على منتجاتها لكل من يحمل اسم جعفر، وقال صاحب أحد هذه المحال على صفحته بموقع "فيسبوك": "افرح يا سيد (اسم شقيق بطل العمل)، أخوك جعفر خرج من السجن وهيجيب لك حقك من عائلة فتح الله، وبالمناسبة كل من يحمل اسم جعفر له عندنا هدية".

يذكر أن المسلسل ينتمي إلى دراما التشويق والصراعات العائلية الثأرية بين أقطاب إحدى المناطق الشعبية وتحديداً بين عائلتي "العمدة" و"فتح الله" اللتين تدور بينهما جولات لا تنتهي من الحروب والمكائد، وهو من قصة وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، وزينة، ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي.