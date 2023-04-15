مصر: ننسق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين قواتنا

أكد المتحدث العسكري المصري، غريب عبدالحافظ غريب، اليوم السبت، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية.

كما قال في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، "في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان يجري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان، لضمان تأمين القوات المصرية.

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كما أهابت القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

وكانت قوات الدعم السريع السودانية نشرت مقطعا مصورا، اليوم السبت، قالت إنه لجنود مصريين "استسلموا" لها في مدينة مروي بشمال البلاد.

جاء ذلك بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الدعم السريع، وبين الجيش السوداني، اليوم.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

اشتباكات مستمرة

يأتي ذلك، فيما تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، وسط انقطاع للكهرباء عن العاصمة، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث"، اليوم السبت.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضاً خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.