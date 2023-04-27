طفلان عمرهما 9 سنوات قتلا زميلهما خنقا.. تفاصيل جديدة

قرار جديد من المحكمة في قضية العيد التي هزت مصر، فقد قررت محكمة الطفل بإيتاى البارود في محافظة البحيرة، إيداع طفلين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، لاتهامهما بقتل صديقهما وسرقة عيديته.
العثور على الجثة
ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ من أهالي قرية "البريجات"، ثالث أيام العيد بالعثور على جثة مصطفى عزت سالم، 11 عامًا، تلميذ في الصف الثالث الابتدائي، داخل منزل مهجور.
توصلت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الحادث طفلين في الصف الثالث الابتدائي خنقا المجنى عليه، أثناء تواجدهما للعب معه، وسرقا منه عيديته مبلغ 100 جنيه وفرا هاربين.
سرقة لشراء إندومي
جرى ضبط المتهمين وأفادا في أقوالهما أنهما عقب تركهما المجنى عليها، اشتريا إندومي وشيبسي بالمبلغ الذي سرقاه منه.
واعترفا بقيامهما بالبحث عن المجني عليه مع أهله، وقيامهما باصطحاب بعض الأطفال بغرض اللهو داخل المنزل المهجور حتى يتمكنوا من العثور على المجني عليه.
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