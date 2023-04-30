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Japan's Prime Minister Fumio Kishida (C) speaks to the media prior to his departure for a visit to Egypt, Ghana, Kenya, Mozambique and Singapore, at Tokyo International Airport at Haneda in Tokyo on April 29, 2023. The seven-day diplomatic trip comes ahead of the G7 Leaders Summit, being hosted by Japan and Kishida in the city of Hiroshima, in mid-May. (Photo by JIJI PRESS / AFP) / JAPAN OUT
فوميو كيشيدا في المطار باليابان قبل مغادرته لمصر أمس

السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليابان الأمن الإقليمي والدولي

وصل فوميو كيشيدا إلى مصر مساء السبت، في مستهل جولة تشمل أربع دول إفريقية وسنغافورة

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يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في القاهرة، مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشأن الأمن الإقليمي والدولي.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المباحثات المصرية اليابانية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

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ووصل كيشيدا إلى مصر مساء أمس السبت، في مستهل جولة تشمل أربع دول إفريقية وسنغافورة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن مسؤولين حكوميين يابانيين القول، إن رئيس الوزراء قد يبحث مع السيسي الصراع الدائر في السودان، وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية على خلفية الحرب الأوكرانية.

وأشارت "كيودو" إلى أن جولة كيشيدا الإفريقية، وهي الأولى له منذ توليه المنصب في أكتوبر 2021، تأتي في إطار جهود تعزيز العلاقات مع الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.

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