السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليابان الأمن الإقليمي والدولي

يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في القاهرة، مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشأن الأمن الإقليمي والدولي.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المباحثات المصرية اليابانية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

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ووصل كيشيدا إلى مصر مساء أمس السبت، في مستهل جولة تشمل أربع دول إفريقية وسنغافورة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن مسؤولين حكوميين يابانيين القول، إن رئيس الوزراء قد يبحث مع السيسي الصراع الدائر في السودان، وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية على خلفية الحرب الأوكرانية.

وأشارت "كيودو" إلى أن جولة كيشيدا الإفريقية، وهي الأولى له منذ توليه المنصب في أكتوبر 2021، تأتي في إطار جهود تعزيز العلاقات مع الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.