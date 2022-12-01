الطاقة المتجددة
سوميتومو اليابانية تحصل على تمويل لمزرعة رياح بقدرة 500 ميغاوات في مصر
من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في 2025
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قالت سوميتومو كورب اليابانية اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاق قرض لتمويل مشروعها لبناء مزرعة رياح برية في مصر بقدرة 500 ميغاوات من الكهرباء في مدينة رأس غارب على خليج السويس.
وأضافت الشركة في بيان أنها ستحصل على التمويل من مجموعة بنوك من بينها بنك اليابان للتعاون الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وسوميتومو ميتسوي كورب المصرفية وبنوك أخرى، لكنها لم تذكر حجم القرض.
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ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع المشترك مع شركة أميا باور لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في 2025، وسيباع إنتاجه من الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة حوالي 25 عاماً.
وقالت الشركة إن كمية الكهرباء المولدة ستعادل الاستهلاك السنوي لنحو مليون أسرة.
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