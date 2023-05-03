مقتل طفل مصري رفض والده دفع فدية.. والضربة جاءت من الجيران

شهدت مدينة نصر في العاصمة المصرية جريمة قتل بشعة، فقد أقدم شخصان على خطف وقتل طفل عمره 10 سنوات، لعدم دفع والده فدية مالية لهما.

جثة داخل عقار

القصة بدأت بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لطفل بإحدى العمارات السكنية بمدينة نصر.

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على الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع البلاغ، وعثرت على جثة طفل عمره 10 سنوات، مقتول خنقا وعلى جسده آثار تعذيب.

طفل وحيد لأبويه

بإجراء التحريات تبين أن الطفل هو الوحيد لأبويه على 4 بنات، وتم خطفه منذ يومين عن طريق اثنين من جيرانه، لطلب فدية من والده.

وأضافت التحريات أن المتهمين قتلوه وتركوا جثته بنفس العقار الذي يقيم فيه والده، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.