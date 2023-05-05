حيلة ماكرة.. أوهمتهم بصرف معاش وسرقتهم

بحيلة ماكرة مستهدفة كبار السن، تمكنت سيدة مصرية من سرقة مشغولات ذهبية وأموال من منازل ضحاياها قبل أن يتم إلقاء القبض عليها لمحاسبتها.

وبدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة عين شمس بالقاهرة تقدمت به ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم مبلغة بتضررها من إحدى السيدات غير معلومة لديها، حضرت إليها بمسكنها وقامت بإيهامها أنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية وتقوم على دراسة حالة كبار السن لصرف معاش حكومي إلا أنها فوجئت بتحايلها عليها والاستيلاء منها على كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنها، ولاذت بالفرار.

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انتحال الصفة والمغافلة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" مقيمة بمحافظة الجيزة، تم استهدافها وضبطها حال تواجدها بدائرة القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوبي انتحال الصفة والمغافلة، وأقرت بتصرفها في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى صاحب محل مشغولات ذهبية مقيم بالجيزة تم استهدافه وضبطه وعثر بحوزته على كافة المسروقات وكذا كمية من المشغولات الذهبية وأقر بتحصله عليها من المتهمة.

واعترف بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة وأقر أن المتهمة تزاول نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المساكن من خلال استهداف السيدات كبار السن وإيهامهن بأنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية والاستيلاء على ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وأن المضبوطات حيازة المتهم من متحصلات (8) وقائع سرقة أخرى.

كما اعترف المتهم بتصرفه في عدد من المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات واتهمنها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.