منع محجبات من دخول مطعم شهير.. حكومة مصر توضح

بعد أن أثارت واقعة منع محجبات من دخول مطعم شهير في مصر ضجة كبيرة وغضباً واسعاً واتهامات بالتمييز العنصري، كشفت وزارة السياحة المصرية حقيقة الأمر.

"مخالف للقانون"

وقالت الوزارة إن قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر العام الماضي، ينص على أنه لا يحق لأية منشأة فندقية أو سياحية منع المحجبات من الدخول والاستمتاع، والحصول على كافة الخدمات المقدمة بها.

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وقال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة شكلت لجنة للتفتيش على المطعم والتأكد مما حدث والتحقيق في الواقعة، ولاحظت أثناء عملية التفتيش استقبال المنشأة لجميع روادها دون استثناء ووجود عدد من روادها من المحجبات يمارسن حياتهن بشكل طبيعي ويتناولن الأطعمة والمشروبات دون التعرض لأية مضايقات.

معاينة المطعم

وأضاف أن اللجنة اكتشفت وجود ثلاثة محجبات يعملن بالمنشأة، مطالبة من يتعرض لمثل هذه التصرفات إن وجدت في أي من المنشآت الفندقية أو السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، بالتقدم بشكوى للوزارة ومؤكدًا على أنه في حال التأكد من ثبوت أية من الشكاوى المقدمة تقوم الوزارة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبه قال هشام وهبة عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، لـ"العربية نت" أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى بخصوص الواقعة، ولو كانت أي فتاة من اللائي تعرض للمنع من الدخول قد تقدمت بشكوى فكان سيتم التحقيق، مشددا على أنه ليس من حق أي مطعم، أو منشأة سياحية منع أي عميل من دخول المكان طالما لم يرتكب أي مخالفة.

"الملاهي الليلية"

وأضاف أنه يمكن منع دخول المحجبات إلى أماكن معينة لا يصح دخولهن إليها مثل الملاهي الليلية والديسكو، حيث تقدم هذه الأماكن فقرات فنية ومشروبات روحية لا تتناسب مع المحجبات، موضحا أن الغرفة لم ولن تسمح بأي تمييز عنصري وتضع في اعتباراتها مصلحة العميل في خدمته بالشكل الذى يليق به.

طرد فتيات

وكان مطعم مصري شهير قد أثار الجدل بعد طرده لمجموعة الفتيات ومنع دخولهن بسبب وجود صديقة بينهن ترتدي الحجاب.

وكشفت طالبة بكلية الصيدلة تدعى "عهود محمد" عبر صفحتها على الفيس بوك تعرضها و15 من صديقاتها للطرد من مطعم شهير في القاهرة، بسبب حجاب إحدى صديقاتها، مؤكدة أن المطعم لم يخبرهن مسبقا برفضه دخول المحجبات أو منعهن من الدخول.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا وطالب رواد التواصل بمحاسبة مسؤولي المطعم خاصة أنه لا يوجد قانون يمنع دخول المحجبات، متهمين إدارة المطعم بالتمييز العنصري والتنمر.